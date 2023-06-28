Рост цен на бензин на АЗС с начала года по 26 июня был ниже уровня инфляции

По данным Росстата, стоимость топлива увеличилась с начала года по на 2,4%, а индекс потребительских цен составил 2,77%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Розничные цены на бензин по данным с 1 января по 26 июня 2023 года росли ниже уровня инфляции за такой же период. Стоимость топлива увеличилась с начала года по на 2,4%, а индекс потребительских цен составил 2,77%, следует из данных Росстата.

Дизельное топливо, по данным Росстата, с начала года подешевело на АЗС, его стоимость с 1 января по 26 июня снизилась на 0,3%. Однако это произошло, скорее всего, из-за того, что зимой АЗС торгуют более дорогими зимними сортами этого топлива.

Если взять только прошлую неделю - с 20 по 26 июня - то, по данным Росстата, по сравнению с предыдущей неделей стоимость бензина выросла на 0,4% при уровне инфляции в 0,16%. Дизельное топливо подорожало на 0,1%.

В Минэнерго России ранее сообщали ТАСС, что не считают текущий рост цен на АЗС существенным. Министерство держит ситуацию на контроле и намерено не допустить роста стоимости топлива на заправках выше инфляции.