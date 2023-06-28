Цены на бензин в России за неделю выросли на 22 копейки

По данным Росстата, дизельное топливо подорожало на 4 копейки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 26 июня 2023 года выросли на 22 копейки - до 52,16 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 20 копеек и составили 48,32 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 24 копейки, до 52,72 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 23 копейки. и составила 63,15 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 4 копейки, до 58,31 рубля.

Рост цен на бензин отмечен в 74 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чеченской Республике и Костромской области - на 1,5%, республиках Алтай и Татарстан, Рязанской области - на 1,4%. В Москве и за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 47,09 до 49,99 рубля, марки Аи-95 - от 51,99 до 56,89 рубля., марки Аи-98 и выше - от 62,6 до 66,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 47,6 до 49,49 рубля, марки Аи-95 - от 51,65 до 54,89 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 65,59 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 19 по 25 июня вырос на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей - до 877,3 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива снизился на 1% и составил 1,724 млн тонн.