В России с 20 по 26 июня годовая инфляция ускорилась до 3,21%

Неделей ранее она составляла 2,96%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 20 по 26 июня 2023 года ускорилась до 3,21% против 2,96% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленным Минэкономразвития.

"На неделе с 20 по 26 июня 2023 года цены выросли на 0,16%. Год к году инфляция составила 3,21%. На продовольственные товары цены выросли на 0,16% при возобновлении удорожания плодоовощной продукции. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен увеличились преимущественно за счет возобновления роста цен на электро- и бытовые приборы, а также сезонного удорожания строительных материалов. В секторе услуг цены увеличились в основном за счет возобновления роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%.

В среду в пресс-службе МЭР отметили, что текущий уровень инфляции в России чуть ниже прогнозной траектории.