Минэнерго: рост цен на бензин в опте существенно не повлияет на стоимость топлива на АЗС

Их текущая маржинальность позволит удержать цены в пределах инфляции, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Текущая маржинальность АЗС позволит им удержать рост цен на бензин в пределах инфляции, поэтому рост цен в опте на розницу существенного влияния не окажет. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго, комментируя последние данные Росстата.

"В розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в пределах инфляции. Поэтому рост оптовых цен на изменение розничных цен существенного влияния не окажет", - рассказали в министерстве.

В Минэнерго добавили, что рост цен на бензины в оптовом сегменте пришелся на май - июнь - период проведения первой волны плановых ремонтов НПЗ. "Это сезонное событие. Сейчас ремонты завершаются, поэтому постепенно стабилизируется производство бензина", - отметили в министерстве. Кроме того, в 2022 году на фоне сокращения экспорта наблюдался избыток предложения, из-за которого в прошлом году оптовые цены находились на низком уровне.

По данным Минэнерго, сейчас ситуация в опте постепенно выравнивается с учетом интересов как производителей бензина, так и его покупателей.

Что касается объемов производства, то во второй половине июня в России в среднем в сутки выпускается 124 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 3,2% выше, чем годом ранее.

"Поэтому спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением. Минэнерго держит ситуацию на контроле. Кроме того, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта", - подчеркнули в министерстве.

О ситуации с бензином

По данным Росстата, стоимость автомобильного бензина у производителей в России увеличилась в мае по отношению к апрелю на 18,7%. Ведомство отмечает, что бензин подорожал почти во всех российских субъектах, занимающихся производством бензина. Так, больше всего цены на него выросли в Пермском крае (+28%), Москве (+27,4%), Нижегородской области (+24,9%), Республике Коми (+24,8%) и в Кемеровской области (+24,5%).

При этом потребительские цены на бензин в России в мае 2023 года в 2,2 раза превышали цены производителей, в том время как в мае 2022 года они были выше в 3,3 раза.

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже демонстрировали рост до рекордных значений. За этот период стоимость бензина Аи-92 увеличилась почти на 12%, бензина Аи-95 - почти на 10%.

В связи с этим Федеральная антимонопольная служба России предприняла меры, в том числе предложила повысить нормативы продаж бензина и дизеля на бирже на 1 п.п., а также начала изучать действия нефтяных компаний на соответствие антимонопольным требованиям.