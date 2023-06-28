В России прорабатывают вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что это единственный регион СКФО, где нет аэропорта

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ совместно с другими заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Карачаево-Черкесия - единственный регион СКФО, где нет своего аэропорта. Прорабатываем вопрос его создания вместе с субъектом и частным инвестором. Чтобы туристам было комфортно добираться и до Архыза, и до Домбая", - сказал он.

Министр напомнил, что корпорация "Кавказ.РФ" приняла участие в финансировании развития двух терминалов аэропортов: во Владикавказе он уже сдан в прошлом году, а в следующем году будет введен в Ставрополе. В Грозном строится аэродромный и аэровокзальный комплекс. В Махачкале скоро начнется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы.

Важными объектами также являются автомобильные обходы Дербента, Махачкалы и Хасавюрта. Они нужны не только для развития туризма, но и для раскрытия транзитного и логистического потенциала. "Здесь требуются решения по ускоренному финансированию строительства", - подчеркнул Решетников. Он отметил, что еще один стратегический проект - дорога Архыз - Красная Поляна. Она принципиально улучшит транспортную доступность не только курортов Краснодарского края и Карачаево-Черкесии, но и свяжет между собой черноморский и кавминводский кластеры.