Минфин расширит перечень индикаторов риска нарушения требований контроля алкоголя

В качестве дополнительных индикаторов указана фиксация в ЕГАИС производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объеме менее 70% от максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для выпуска перечисленных напитков, указанной в реестре производителей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минфин РФ дополнит перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований контроля алкогольной продукции в связи с отравлением суррогатным сидром. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на сайте проектов нормативных правовых проектов.

"В целях усиления контроля за качеством алкогольной продукции проектом приказа предлагается дополнить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции следующими индикаторы риска", - говорится в пояснительной записке к документу.

В качестве дополнительных индикаторов указана фиксация в ЕГАИС (за календарный год) производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объеме менее 70% от максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для выпуска перечисленных напитков, указанной в реестре производителей. Еще одним индикатором риска указано производство пивных напитков в случае, если совокупный объем производства и (или) закупки пива в квартале и остатков произведенного и (или) закупленного пива на 23 часа 59 минут мск последнего дня предыдущего квартала составляет менее 40% от объема произведенных пивных напитков в квартале (на основании сведений ЕГАИС).

"Также необходимо отметить, что в адрес Росалкогольрегулирования неоднократно поступали предложения, в том числе от Минпромторга России и депутатов Государственной Думы Российской Федерации о включении индикатора риска наличия расхождений информации об объеме пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей", - отмечается в пояснительной записки.

В связи с этим для усиления контроля за вводом в оборот, оборотом и выводом из оборота маркированных средствами идентификации пива и слабоалкогольных напитков Минфин предлагает дополнить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках государственного контроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции таким индикатором риска, как выявление по итогам календарного месяца расхождения на 10% и более между объемом производства и (или) оборота (импорта) пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по данным ЕГАИС и объемом указанной продукции, введенной в оборот за аналогичный период по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

О ситуации с суррогатным сидром

О первых случаях отравления спиртным напитком "Мистер сидр" стало известно 5 июня. В ряде регионов экспертиза показала наличие в сидре метанола. СК возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд в Ульяновске 6 июня арестовал на два месяца самарского предпринимателя Анара Афата оглы Гусейнова, обвиняемого в производстве "Мистера сидра".

Как сообщал журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко, на 17 июня общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106, из них 36 умерли, в том числе ребенок.