Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться с июля

Стороны уже обменялись перечнем уполномоченных туристических компаний, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться в июле текущего года, стороны уже обменялись перечнем уполномоченных туристических компаний. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Северный Кавказ привлекателен и для иностранных туристов, прежде всего из исламских стран. В том числе стран Каспийского региона. Нарастить турпоток поможет заключенное с Ираном соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Обменялись с Ираном перечнем туристических компаний. Ждем, что туристы поедут уже с июля", - сказал он.

Министр также отметил важность работы по расширению пунктов пропуска на границе с Азербайджаном. Он напомнил, что с июля текущего года в России заработают электронные визы, они могут быть интересны в том числе туристам из Ирана и других исламских стран: Кувейта, Омана, Саудовской Аравии.