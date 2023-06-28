МЭР рассчитывает на запуск платежной карты для интуристов к концу года

Глава ведомства Максим Решетников поблагодарил депутатов Государственной думы за совместную проработку этого вопроса

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что электронная платежная карта для иностранных туристов будет запущена в России в IV квартале 2023 года. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"В III чтении принят закон о запуске электронной карты туриста. Спасибо депутатам Государственной думы за совместную проработку вопроса. Иностранные туристы смогут оформлять виртуальную карту "Мир" для оплаты туров в Россию, а по приезде получить ее. Рассчитываем, что уже в IV квартале такая возможность появится", - сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. Это, по его словам, стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.