В Госдуме заявили о необходимости постоянного контроля алкогольной продукции

С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Контроль рынка алкогольной продукции нужен постоянный, а не выборочный. Такое мнение выразил в среду первый заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Олег Нилов, выступая на пленарном заседании.

"Цифровизацию распространяем, маркируем воду, маркируем молоко. Почему алкоголь не маркируем? Назовите, кто здесь является вашим главным оппонентом. Давайте здесь этот вопрос поставим. <…> Нужен не выборочный контроль этого рынка, а постоянный", - заявил депутат.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.