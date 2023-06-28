ОПЕК отозвала у трех западных СМИ аккредитацию на семинар в Вене

Речь идет об агентствах Bloomberg и Reuters, а также газете The Wall Street Journal

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) отозвала аккредитацию на освещение 8-го Международного семинара ОПЕК у журналистов агентств Bloomberg и Reuters и газеты The Wall Street Journal. Об этом Bloomberg сообщило в среду.

"Мы очень озабочены перспективой недопущения со стороны ОПЕК ряда журналистов, в том числе Bloomberg, на семинар, который пройдет на следующей неделе, - говорится в сообщении агентства. - В целях обеспечения прозрачности рынка мы настойчиво призываем ОПЕК разрешить доступ журналистов крупных мировых СМИ".

Агентство напоминает, что секретариат ОПЕК не допустил журналистов Bloomberg, Reuters и The Wall Street Journal к освещению заседания мониторингового комитета и министерской встречи ОПЕК+ в начале июня. Bloomberg подчеркивает, что журналисты агентства направятся на следующей неделе в Вену, несмотря на отзыв аккредитации.

Агентство ТАСС и ОПЕК заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ТАСС будет освещать работу 8-го Международного семинара ОПЕК в качестве официального медиапартнера. Семинар пройдет 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

Мероприятие соберет министров ряда стран ОПЕК, ОПЕК+ и других производителей нефти, руководителей международных организаций, а также топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний мира. Среди подтвержденных спикеров на сайте семинара названы генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Мухаммед Хамель, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, главы французской энергетической компании Total Energies Патрик Пуянне, итальянской Eni Клаудио Дескальци, австрийского концерна OMV Альфред Штерн, британской BP Бернард Луни и другие.