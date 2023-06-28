Савельев заявил, что аэропорты Грозного и Махачкалы реконструируют до 2026 года

Министр транспорта отметил, что дорога между курортами "Архыз" и "Красная Поляна" может быть построена после 2027 года

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Реконструкция аэропортов Грозного и Махачкалы завершится до конца 2026 года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании по развитию туризма, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"В наши дальнейшие планы входит реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Махачкала стоимостью порядка 13 млрд рублей <...>. Заключение госконтракта запланировано 30 июня, завершение работ - в 2026 году. По реконструкции аэропорта Грозный заключен госконтракт со сроком завершения работ в 2024 году, из средств федерального бюджета предусмотрено более 15 млрд рублей. Кроме этого, по аэровокзальному комплексу Грозного заключено концессионное соглашение, стоимость проекта составляет более 18 млрд рублей с завершением работ в 2026 году. При этом в случае восстановления финансирования работы могут быть завершены на год раньше, в 2025 году", - сказал он.

Также министр сообщил, что дорога между курортами "Архыз" и "Красная Поляна" может быть построена после 2027 года. "Протяженность этой горной дороги около 111 км, включая 13 км тоннеля. Учитывая масштабы проекта, возможность его реализации рассматриваем [в] период после 2027 года", - сказал он.