В Петрозаводске два крупных промышленных завода войдут в особую экономическую зону

Стать резидентом ОЭЗ промышленно-производственного типа сможет инвестор, реализующий проект с объемом инвестиций от 120 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и промышленности республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июня. /ТАСС/. Завод "Амкодор-Онего" и Онежский судостроительно-судоремонтный завод войдут в первую в Карелии особую экономическую зону (ОЭЗ), которую власти региона намерены создать в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства экономического развития и промышленности республики.

"Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Петрозаводске объединит отдельные территории в северной, южной и западной части города - это территории завода "Амкодор-Онего", Онежского судостроительно-судоремонтного завода, а также территория в районе промышленного парка на Суоярвском шоссе", - сообщил в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, стать резидентом ОЭЗ промышленно-производственного типа может инвестор, реализующий проект с объемом инвестиций от 120 млн рублей. При этом он получит готовую инфраструктуру, созданную за счет средств регионального и федерального бюджетов, налоговые льготы и возможность применять таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Сейчас подготовка заявки в Минэкономразвития России находится в завершающей стадии.

Также в министерстве рассказали, какие преференции могут получить резиденты новых зон туристско-рекреационного типа, которые власти региона планируют создать на территории карельской Арктики и Приладожья. Там будут действовать льготные правила аренды земли (аренда без торгов, льготная ставка по аренде земельного участка) и преференциальный налоговый режим для предпринимателей. При этом в Минэкономразвития региона подчеркнули, что в таких зонах разрешается лишь туристско-рекреационная деятельность.

О планах создать ОЭЗ в регионе во вторник сообщил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев. По его мнению, создание особой экономической зоны "Арктика" привлечет инвесторов в арктические территории республики, а создание "Ладоги" - создаст дополнительные преференции для тех, кто уже активно вкладывается в Приладожье.