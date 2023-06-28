В Ненецком автономном округе в 2023 году протестируют авиадоставку грузов до 1,5 тонны

Соответствующее инициативное предложение ООО "ТС Интеграция" и других компаний поддержало Минэкономразвития России

ТАСС, 28 июня. Экспериментальные правовые режимы (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем планируется установить в 2023 году в Ненецком автономном округе. Проект предусматривает возможность применения беспилотников с максимальной взлетной массой более 30 кг для выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов массой от 0,1 кг до 1,5 тонны, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ в среду.

"В рамках утвержденной правительством РФ концепции развития беспилотной авиации до 2030 года внедрение экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций определено одним из инструментов развития отрасли беспилотной авиации до 2030 года. В Ненецком автономном округе уже в этом году планируется установление ЭПР по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Проект предусматривает возможность применения беспилотников с максимальной взлетной массой более 30 кг для выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов массой от 0,1 кг до 1,5 тонны", - отмечается в сообщении.

Соответствующее инициативное предложение ООО "ТС Интеграция" и других компаний поддержало Минэкономразвития России.

"В рамках проекта планируется решение логистических задач в условиях крайнего севера - на территории Ненецкого автономного округа. Апробация беспилотных авиационных систем в сложных условиях позволит приблизить момент, когда доставка грузов даже в самые дальние и труднодоступные территории станет проще и доступнее. Результаты проекта будут актуальны для всех регионов где перевозки между малонаселенными пунктами затрудняются в силу климатических особенностей, сезонного половодья", - цитируется в сообщении директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин.

"Вопрос обеспечения оперативной доставки грузов особенно важен для нашего региона. До удаленных населенных пунктов зачастую может добраться только пилотируемая авиация, и доставка малогабаритных грузов для них нерентабельна. Беспилотники гармонично дополнят логистическую сеть региона, осуществляя доставку медикаментов и других не менее важных грузов в кратчайшие сроки", - приводятся в сообщении слова губернатора Юрия Бездудного.

Проект предполагает использование дронов в том числе для осуществления аэрофотосъемочных работ, работ по защите сельскохозяйственных культур и охране лесов от пожаров. Для безопасной и эффективной эксплуатации беспилотников планируется внедрение системы управления опытным районом, в рамках которой будет осуществляться обработка данных обо всех субъектах ЭПР и их действиях, а также обеспечиваться взаимодействие компаний - участников эксперимента с контролирующими органами.