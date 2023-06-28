Путин назвал Северный Кавказ лидером по росту посещений туристами в 2022 году

Глава государства отметил, что этот регион отличается уникальным климатом

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Северо-кавказское направление туризма продемонстрировало наибольший рост турпотока в 2022 году. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по развитию туризма.

"Что касается развития туризма именно в регионах Северо-Кавказского федерального округа: приятно отметить, что в прошлом году он стал лидером по росту посещений туристами, и на первом месте здесь как раз Дагестан, где мы с вами и находимся", - сказал президент.

Путин отметил, что Северный Кавказ отличается уникальным климатом, здесь работает целая сеть санаториев, гостиничных комплексов, баз отдыха: Кисловодск, Пятигорск, другие известные центры. Президент попросил доложить, как продвигаются уже запущенные программы развития действующих курортов, таких как "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской республике, "Ведучи" в Чеченской республике. "Кроме того, с 2020 года в Северной Осетии началось создание курорта "Мамисон", посмотрим как здесь продвигается работа. А также как идет планирование инфраструктуры двух новых курортов - горнолыжного "Армхи" в республике Ингушетия и пляжного - "Каспийский прибрежный кластер" здесь, в Дагестане", - сказал Путин.

Глава государства попросил министра транспорта Виталия Савельева отдельно доложить в части развития транспортной инфраструктуры, включая воздушное, железнодорожное сообщение, пограничные пункты пропуска. "Знаю, что делается немало и важно не сбавлять набранных темпов. В частности, идет капитальный ремонт автомобильной дороги "Р-217" "Кавказ", строится дорога к новому комплексу "Мамисон". Недавно запущено автомобильное движение на обходе городов Аксая и Краснодара. Такие же проекты нужны и для Дербента, Махачкалы, Хасавюрта и ряда других крупных городов Северного Кавказа", - сказал президент, отметив, что обсудил эту тему с главой Дагестана.

Российский лидер подчеркнул, что отдельным вопросом на повестке совещания вынесено авиасообщение. "В прошлом году введен в эксплуатацию новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Владикавказ. Есть планы по реконструкции аэропортов Махачкалы и Грозного. Все это чрезвычайно важно для повышения туристической доступности северокавказского направления", - заключил он, добавив, что отдельно на совещании будут рассмотрены задачи развития города Дербент.