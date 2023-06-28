Путин выступил за продолжение поддержки российского виноделия

Глава государства отметил, что предприятия при этом должны вкладывать средства в развитие и модернизацию отрасли

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил продление мер поддержки виноделов, но при условии, что предприятия будут вкладывать средства в развитие и модернизацию производств.

"Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024-2026 годов повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла", - сказал глава государства на совещании о развитии туризма в ходе рабочей поездки в Дагестан.

При этом, по его словам, здесь важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет. "То есть производители винодельческой продукции должны брать на себя конкретные обязательства, а именно направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов, включая закладку новых виноградников и развитие своей материально-технической базы. То есть средства, которые, по сути дела, будут получены от государства, должны быть направлены на развитие отрасли", - пояснил Путин.

Он заметил, что Дагестан в России и так "является одним из лидеров, если не очевидным лидером в развитии виноделия в целом".

"Такой подход выгоден как государству, так и производителям", - подытожил президент.