Минкультуры планирует восстановить стационарные цирки в Донецке и Луганске к 2027 году

В ведомстве также планируют реконструировать еще шесть цирков на Урале и в Поволжье

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минкультуры планирует восстановить стационарные цирки в Донецке и Луганске до 2027 года, а также реконструировать еще шесть цирков на Урале и в Поволжье, следует из проекта стратегии развития циркового искусства в РФ на период до 2035 года, опубликованного на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"К 2027 году - реконструировать еще шесть цирков (Уфимский, Кировский, Самарский, Ростовский-на-Дону, Оренбургский, Пермский государственные цирки), восстановить стационарные цирки в г. Донецке и г. Луганске", - говорится в документе.

Кроме того, в рамках стратегии до 2025 года должны быть восстановлены Екатеринбургский, Воронежский, Тверской, Иркутский и Волгоградский государственные цирки, а также необходимо завершить работы в Красноярском, Пензенском, Челябинском государственных цирках. К 2028 году требуется капитально отремонтировать и оснастить Большой Московский государственный цирк на Проспекте Вернадского, а также построить цирки в Севастополе, Благовещенске, Чите и на территории Арктической зоны.

"К 2030 году необходимо, чтобы доля недвижимых объектов цирковой инфраструктуры (стационарные цирки и цирковые гостиницы), находящихся в удовлетворительном состоянии, достигла не менее 80%", - отмечается в проекте.

Цирковые программы

Согласно проекту стратегии, к 2027 году должно быть создано более 15 новых цирковых программ. К 2030 году должно произойти капитальное обновление 80% действующих цирковых программ. При этом 15% из них должны стать симбиотическими экспериментальными программами, усиленными за счет интеграции в них элементов оперы, театра и других видов искусств, отмечают в Минкультуры.

"При условии восстановления материально-технической базы цирковой отрасли должна планомерно возрасти популярность отечественного цирка среди зрителей. Цирковая индустрия пополнится и новыми номерами, которых до 2025 года будет создано более 25, а к 2030 году - более 85", - сообщается в документе. В министерстве считают, что государственная поддержка цирковой отрасли позволит реализовать ряд масштабных инициатив в сфере социальной защиты работников цирка. В частности, обеспечено страхование жизни и здоровья артистов, выполняющих сложные и рискованные трюки.

Текущая ситуация

По данным министерства, за последние 30 лет количество действующих стационарных цирков сократилось на 22%. Это сопровождается существенным износом материально-технической базы цирковой отрасли: только 15 из 35 цирков находятся в удовлетворительном состоянии, усредненный уровень износа материально-технической базы цирковой отрасли составляет порядка 70%, отмечают в министерстве. "Это, в свою очередь, формирует ряд негативных трендов, связанных с ограничениями возможностей комфортной и безопасной эксплуатации стационарных цирков, что приводит к сокращению темпов наращивания инвестиций в цирковую отрасль", - говорится в документе.

При этом наблюдается рост экономических показателей их деятельности: средний процент заполняемости цирков растет в среднем на 3% в год: c 39% в 2016 году до 59% в 2022 году. Также наблюдается снижение коэффициента простоя цирков в среднем на 1,2% в год.