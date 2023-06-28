28 июня, 18:29,
обновлено 28 июня, 19:58

Путин заявил о необходимости сохранить позитивные тенденции в экономике

Как указал президент, на их основе нужно реализовывать планы по развитию туризма

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Позитивные макроэкономические результаты РФ необходимо сохранить и на их основе реализовывать планы по развитию туризма, заявил президент России Владимир Путин на совещании в ходе поездки в Дагестан.

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Он отметил, что рост различных направлений туристической отрасли и в целом по стране, и в СКФО "проходит на фоне позитивной экономической динамики". "Последние данные настраивают нас на то, чтобы мы работали еще активнее", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, в частности, о сохранении низкой инфляции и исторически низком уровне безработицы. "За год - май к маю - рост перерабатывающей промышленности составил 12,8%, ВВП страны за тот же период времени вырос на 5,4% и, наконец, реальная заработная плата подросла на 10,4%", - перечислил президент.

"Все эти позитивные тенденции нужно сохранить, сделать все, чтобы они сохранялись. И на этой базе реализовывать те планы в сфере внутреннего и въездного туризма, о которых мы сегодня говорили", - заключил глава государства.  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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