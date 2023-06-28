FT: ЦБ западных стран дали понять, что намерены продолжать повышать ставки

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что "рынок труда сейчас значительно влияет на экономику"

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Руководители центробанков нескольких западных стран в ходе конференции в португальской Синтре дали понять, что пока не намерены отказываться от политики повышения ставок. Об этом сообщила в среду на своем сайте британская газета Financial Times.

"Хотя мы и проводим рестриктивную политику, она может быть недостаточно рестриктивной или была таковой недостаточно долго", - заявил в ходе своего выступления председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка США, Джером Пауэлл. По его мнению, "рынок труда сейчас значительно влияет на экономику".

По словам Пауэлла, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке занятости и сдержать инфляцию, рецессия не потребуется. Хотя рост цен на товары и недвижимость замедлился, повышение стоимости услуг в США продолжается, добавил глава ФРС.

Как отмечает издание, это может указывать на то, что по итогам двух следующих заседаний ФРС будет повышать процентную ставку. Инвесторы ожидают, что этому примеру последует Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард "пока не наблюдает достаточно весомых свидетельств того, что инфляция, в особенности внутренние цены, снижаются". Это также говорит о возможности увеличения ЕЦБ процентной ставки в июле, на что Лагард уже указывала ранее.

При этом первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат предупредила участников конференции, что центральным банкам, возможно, придется прекратить борьбу с инфляцией, если повышение ставок начнет грозить системным финансовым кризисом.