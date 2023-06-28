Минсельхоз не получал данных об уходе с рынка зарубежных производителей ветпрепаратов

В ведомстве отметили, что у наиболее востребованных средств есть отечественные аналоги

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Информация об уходе с российского рынка зарубежных производителей ветпрепаратов в Минсельхоз не поступала. У наиболее востребованных средств есть отечественные аналоги, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Во вторник издание RTVI со ссылкой на директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова сообщило, что число компаний, которые поставляют препараты для домашних животных, за год сократилось почти на 30%.

"Информация об уходе с рынка зарубежных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в Минсельхоз России не поступала. Следует отметить, что у наиболее востребованных средств зарубежного производства имеются отечественные аналоги", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что в настоящее время в России существует 100 отечественных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения. Также зарегистрировано 2 219 лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из них отечественного производства - 1 344 (60%). При этом в России широко представлены препараты, производимые в дружественных странах.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время отечественные производители лекарственных средств для ветеринарного применения ведут активную разработку новых высокотехнологичных препаратов.

"Запрет на ввоз препаратов иностранного производства на территорию Российской Федерации Россельхознадзором не вводился. Зарубежные компании уже ввезли за I квартал 2023 года в Россию 5,2 млрд доз вакцин для всех видов животных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в пресс-службе министерства.