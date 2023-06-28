Архангельская область и Белоруссия договорились о поставках стройматериалов

Предполагается взаимное участие в конгрессных мероприятиях, организация бизнес-миссий для развития взаимовыгодной торговли с учетом потребностей предприятий и организаций в Архангельской области и Белоруссии

ТАСС, 28 июня. Соглашение об организации поставок в Архангельскую область строительных и отделочных материалов, производимых на территории Белоруссии, подписано в рамках партнерского взаимодействия между Поморьем и республикой на полях X Форума регионов России и Белоруссии. Подписи под документом поставили глава региона Александр Цыбульский и заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"Вести сотрудничество в рамках утвержденного плана стороны будут по самым разным направлениям деятельности. В частности, документом предусмотрено оказание содействия в организации поставок в Архангельскую область строительных и отделочных материалов, производимых на территории Республики Беларусь. Немаловажной частью совместной работы станет увеличение закупок в Белоруссии сельскохозяйственной техники для заготовки кормов, прицепов для сельскохозяйственной техники и доильного оборудования для молочно-товарных комплексов Поморья", - отмечается в сообщении.

В течение всего периода действия плана мероприятий также предполагается взаимное участие в конгрессных мероприятиях, организация бизнес-миссий для развития взаимовыгодной торговли с учетом потребностей предприятий и организаций в Архангельской области и Белоруссии. Будет организовано участие деловых кругов из дружественной страны в ежегодной Маргаритинской ярмарке и ежегодном конкурсе "Лесоруб XXI века", проводимых в Поморье.

"С учетом той геополитической ситуации, в которой мы находимся, сейчас для нас открываются новые возможности для локализации производства и поиска новых логистических путей. Для себя мы видим перспективы использования традиционных компетенций Республики Беларусь - это производство коммунальной техники и общественного транспорта, а также импортозамещение техники в лесопромышленном комплексе и целлюлозно-бумажном производстве. Мы со своей стороны можем предложить логистические возможности порта Архангельск, которые являются преимуществом региона и позволяют отправлять продукцию на Восток без выхода из территориальных вод Российской Федерации", - подчеркнул Цыбульский.

Помимо этого, продолжится развитие прямого сотрудничества между образовательными организациями: обучающиеся, научные и педагогические работники примут участие в научно-практических конференциях, семинарах, форумах других мероприятиях.

В сфере научно-технической и инновационной деятельности будут укрепляться партнерские связи научных и образовательных организаций Архангельской области, участвующих в деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", с белорусскими образовательными учреждениями. Также будет организовано более тесное взаимодействие в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, культуры, спорта и туризма.