Путин считает, что санкции работают на увеличение возможностей Дагестана

Глава государства отметил, что республика сосредоточена на использовании своих внутренних ресурсов

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что санкции запада идут на пользу развитию Дагестана, который сосредоточен на использовании своих внутренних ресурсов. Такое мнение глава государства высказал на встрече с главой региона Сергеем Меликовым.

"Эти санкции, наоборот, как это ни странно, работают на увеличение возможностей Дагестана, потому что они все на внутренних ресурсах базируются", - сказал Путин.

Меликов признал, что "Дагестану сегодня повезло, может быть, больше, чем другим субъектам, потому что Дагестан сегодня не испытывает такого давления внешних санкций". По его словам, имеющиеся направления экономического развития могут развиваться благодаря внутреннему потенциалу. Единственная проблема, по его словам, содержится в создании инфраструктуры.

В качестве иллюстрации своих слов Меликов привел в пример виноградарство и виноделие. "Мы сегодня производим напитки, которые способны конкурировать с любыми западными образцами, а для того чтобы не быть от них зависимыми, мы сегодня начали работу по селекции", - добавил он. Меликов также доложил, что в Дагестане уже создан питомник, который позволит не зависеть в том числе и от винных материалов. "Будет возможность убедиться в том, о чем вы говорите?" - шутливо спросил Путин. "Владимир Владимирович, прямо в ближайшее время", - заверил губернатор. "Хорошо, шучу", - примирительно рассмеялся российский президент.