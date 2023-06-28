Меликов попросил у Путина финансирование строительства всероссийского детского центра

Глава Дагестана отметил, что он будет вмещать 1 125 детей

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил президента России Владимира Путина выделить из федерального бюджета средства на строительство в регионе всероссийского детского центра. Об этом он сказал в ходе совещания по развитию туризма, которое проходит под председательством Путина в Дербенте.

"Я уже поднимал вопрос строительства на побережье Каспийского моря Всероссийского детского центра по аналогии [таких лагерей, как] "Смена", "Орленок", "Океан" и "Артек". <…> Создание детского центра предлагается на 1 125 детей пока, и вполне возможно эту зону в последующем расширять, сегодня мы наблюдали, места там предостаточно. <…> Хотелось бы попросить по итогам выполненных работ по планировке территории и определению параметров Всероссийского детского центра дать поручение Министерству просвещения России заложить в проект бюджета на 2024 год средства на разработку проектно-сметной документации центра", - сказал Меликов.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым, который высказал готовность участия министерства в реализации проекта. "Но необходимо определиться с финансированием разработки проектно-сметной документации на строительство центра", - добавил глава региона.

Как сообщали ранее в пресс-службе главы региона, количество мест в детских лагерях Дагестана планируют увеличить на треть до 2026 года благодаря модернизации инфраструктуры. Планируется реконструировать и создать дополнительную инфраструктуру в восьми оздоровительных учреждениях, расположенных в Буйнакском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Тарумовском районах и городе Кизляре. Отдельный лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья планируют создать на базе республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации.

В 2023 году в дагестанских лагерях в летний сезон отдохнут более 34 тыс. детей. Этим летом в Дагестане будет организован отдых для детей участников СВО и школьников из Донецкой и Луганской народных республик в лагере "Солнечный берег".