АСИ и фонд "Зеленая кисточка" будут реализовывать проекты по экологическому образованию

Соглашение было подписано на форуме "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд ранней профориентации школьников из регионов России "Зеленая кисточка" подписали соглашение, которое предполагает реализацию и тиражирование проектов по экологическому просвещению. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

Соответствующее соглашение было подписано в Москве на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Огромная честь для Агентства стратегических инициатив сегодня подписать партнерское соглашение с фондом "Зеленая кисточка". Та тема, которой вы занимаетесь - воспитание будущего поколения, экологическое образование и вовлечение школьников в повестку развития нашей страны крайне важна. Надеюсь, что те проекты, которые мы с вами реализуем, будут востребованы абсолютно всеми регионами страны", - цитирует пресс-служба замдиректора направления "Молодые профессионалы" АСИ Юлию Ханьжину.

Также АСИ будет содействовать в привлечении идей, экспертов, партнеров в проекты "Моя Россия. Экологическая карта страны глазами школьников", которые реализует фонд.

"Зеленая кисточка" - фонд ранней профессиональной ориентации школьников из регионов России. Он призван закладывать основу для подготовки будущих инженеров-экологов и специалистов по охране труда, прививать школьникам ответственное отношение к сохранению окружающей среды, учить осознавать и ценить собственную безопасность и безопасность других людей с самого детства. В 2022 году проект "Зеленой кисточки" "Моя Россия. Регионы страны глазами школьников: экология и культура" вошел в топ-100 форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Третий форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходит в Москве 28 и 29 июня. На нем представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше все". ТАСС - генеральный информационной партнер форума.