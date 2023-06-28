Владимиров заявил об увеличении стоимости модернизации ВПП в Ставрополе

По словам губернатора региона, стоимость оценивается в 4,3 млрд рублей

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Стоимость проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в городе Ставрополе выросла более чем в два раза за несколько лет. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на совещании по развитию туризма, которое провел президент РФ Владимир Путин в Дагестане.

"Мы с 2019 года никак не можем получить финансирование на взлетно-посадочную полосу. Несколько лет назад проект реконструкции взлетно-посадочной полосы оценивался в сумму до 1,9 млрд рублей. В этом году - около 4,3 млрд рублей. Каждый год на 30% она дорожает. Мы бы уже запустили ее [в случае получения финансирования]", - сказал он.

Власти Ставрополья неоднократно заявляли проект на софинансирование из федерального бюджета. Сообщалось, что реконструкция позволит принимать аэропорту все типы воздушных судов и сделать его транзитной точкой по популярным направлениям.

На территории аэропорта строится новый терминал. Владимир Владимиров отметил, что с учетом расширения аэропорта возросла необходимость реконструкция взлетно-посадочной полосы. "Аэропорт фактически мы строим уже под 1,5 млн [пассажиров], в феврале [2024 года] запустим", - сказал глава Ставрополья.

В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Минеральных Водах в эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод и в крупнейшем городе края Ставрополе.