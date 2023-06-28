Госдеп одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы управления ПВО и ПРО

Сумма сделки составит $15 млрд

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму $15 млрд. Об этом сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства.

Главными подрядчиками выступят компании Raytheon и Lockheed Martin. "Возможная продажа отвечает внешнеполитическим целям и задачам по обеспечению национальной безопасности США, поскольку повышает безопасность союзника по НАТО", - убеждены в Пентагоне.

Кроме того, США в среду одобрили потенциальную поставку Норвегии управляемых бомб малого диаметра GBU-53/B на сумму около $293 млн. Генеральным подрядчиком будет компания Raytheon. Для реализации договоренности не потребуется направлять в Норвегию представителей правительства США или подрядчика.

"Потенциальная продажа повысит возможность Норвегии противостоять текущим и будущим угрозам, поскольку укрепит оперативную готовность, усилит воздушный и оборонный потенциал за счет модернизированного оружия для [истребителей пятого поколения] F-35A", - указало американское оборонное ведомство.

Пентагон заверил, что продажи Польше и Норвегии не повредят боеготовности США и "не изменят базовый военный баланс" в регионах.