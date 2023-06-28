В Перми на форуме "Строим цифровой регион" создадут новые сервисы для умных зданий

Форум пройдет 6-7 июля

ПЕРМЬ, 28 июня. /ТАСС/. Участники хакатона "Цифровизация строительства", который пройдет в Перми 6-7 июля в рамках всероссийского форума "Строим цифровой регион", за 24 часа создадут новые сервисы для умных зданий. Разработчики будут выполнять свои кейсы на базе операционной системы Ujin OS, рассказали ТАСС в компании Ujin, разработавшей эту операционную систему.

"Ujin OS - это платформа, на базе которой любой застройщик, внедривший ее в свои проекты, может разрабатывать цифровые сервисы самостоятельно: силами собственной IT-команды или сторонних команд. В рамках хакатона студенческие команды программистов, состоящие из трех-пяти человек, будут пытаться сделать это всего за сутки", - рассказала директор компании Ujin Светлана Перминова.

По данным компании, в формировании кейсов для команд примет участие компания "ЭР-Телеком холдинг", а также крупнейшие федеральные девелоперы, среди которых группа "Самолет", MR Group, ГК "Кортрос", ГК "А101". В дальнейшем команды, кейсы которых окажутся успешными, получат предложения о сотрудничестве от строительных компаний.

Организатором хакатона выступает Центр информационного развития Пермского края при участии Пермской краевой федерации спортивного программирования, Сетевого IT-Университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, а также холдинга "ЭР-Телеком", компании Ujin и пермского технопарка Morion Digital.

Всероссийский форум "Строим цифровой регион" пройдет в Перми на площадке одного из крупнейших частных технопарков России Morion Digital 6 и 7 июля. В ходе форума руководители цифровой трансформации практически всех регионов России, отраслевых федеральных органов исполнительной власти и представители бизнеса обсудят вопросы, касающиеся Национальной системы пространственных данных и технологий информационного моделирования, облачные решения контрольной деятельности в сфере строительства, внедрение технологий в жилищно-коммунальное хозяйство и многое другое. Организаторами форума выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ООО "Цифровые форумы" и Министерство информационного развития и связи Прикамья.

Компания Ujin - пермская IT-компания, которая создает комплексный продукт на рынке систем автоматизации, мониторинга и управления объектами жилой и коммерческой недвижимости. Она известна тем, что разработала открытую облачную интеграционную платформу Ujin для умных зданий, которая позволяет системно создавать единую цифровую среду и может быть подключена на объектах любого класса, а также интегрироваться с любыми инженерными и информационными системами.