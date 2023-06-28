Около 70% находящихся в тульских ПВР жителей Донбасса и других регионов получили работу

Всего в пунктах временного размещения в области проживают около 2 тыс. человек

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Примерно 70% всех трудоспособных вынужденных переселенцев из Донбасса и других регионов, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) в Тульской области, получили работу в регионе. Всего на данный момент в ПВР области проживают около 2 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС на полях форума "Сильные идеи для нового времени" руководитель Тульского филиала фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" Анна Домченко.

"У нас из ПВР порядка 70% людей выходят уже трудоустроенными. У нас очень хорошо налажен процесс перехода их в другую, новую жизнь. На данный момент в Тульской области в общей сложности находятся 2 тыс. человек в пунктах временного размещения. В ротации мы приняли, конечно, больше - порядка 7 тыс. человек через них прошло с момента начала СВО", - сказала Домченко, добавив, что порядка половины из прибывающих в ПВР являются несовершеннолетними.

По ее словам, в регионе хорошо налажен процесс адаптации вынужденных переселенцев, в том числе это организация учебного процесса для детей, оказание помощи пожилым людям, обеспечение их лекарствами. Она отметила, что некоторые работодатели в Тульской области предоставляют жилье трудоустроившимся из ПВР людям. "Многие компании пошли по пути сопровождаемого трудоустройства, то есть они предоставляют жилье, другую необходимую поддержку. То есть мы помогаем людям уйти из ПВР и как можно быстрее перейти в обычную, нормальную жизнь на территории Тульской области", - подчеркнула Домченко.

Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходит в Москве 28 и 29 июня. На нем представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше все". ТАСС - генеральный информационной партнер форума.