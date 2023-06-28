Разработчик ChatGPT откроет первый офис за пределами США

Он будет находиться в Лондоне

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Американская компания OpenAI, которая является разработчиком популярного чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT, откроет свой первый офис за пределами США. Об этом компания сообщила в среду.

"Открытие нашего первого международного офиса в Лондоне - веха в развитии OpenAI, показывающая стремление расширить нашу сферу деятельности, учитывать самые разные точки зрения и ускорить осуществление нашей миссии, которая заключается в том, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству", - говорится в сообщении.

В Лондоне OpenAI намерена формировать группы исследователей и инженеров, вести разработку новых рыночных продуктов и работать на других направлениях, включая выработку подходов к обеспечению безопасности общего искусственного интеллекта (artificial general intelligence, AGI) - следующего этапа в развитии технологии ИИ.