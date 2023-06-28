Глава Ставрополья выступил за введение курортного сбора на постоянной основе

Владимир Владимиров отметил, что ежегодно регион получает 100 млн рублей за счет курортного сбора

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о взимании курортного сбора на постоянной основе без экспериментального режима. Об этом он сказал на совещании по развитию туризма, которое провел Путин в Дагестане.

"По курортном сбору я обращался, вы поддержали меня, но сегодня, к сожалению, курортный сбор так и является экспериментом. Очень прошу еще раз дать поручение в части принятия в конце этого года решения о взимании курортного сбора на постоянной основе с учетом действующей схемы - зачисление в региональный бюджет и через региональный бюджет напрямую муниципалитетам", - сказал Владимиров.

Глава Ставрополья отметил, что ежегодно регион получает 100 млн рублей за счет курортного сбора. Средства направляются муниципалитетам опережающим финансированием - деньги города-курорты получают уже в начале года из краевого бюджета по прогнозному расчету сбора. Финансирование позволяет создавать новую и ремонтировать уже существующую курортную инфраструктуру. "Я пометил по поводу курортного сбора", - отметил Путин.

Эксперимент по введению курортного сбора действует с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, в него также были включены Петербург и федеральная территория "Сириус".