В Дагестане ожидают осложнений в развитии Дербента из-за ухода основного налогоплательщика

Потеря денежных поступлений составит 9,4 млрд рублей, отметил глава региона Сергей Меликов

ДЕРБЕНТ, 28 июня. /ТАСС/. Перерегистрация компании, которая является основным налогоплательщиком в Дербенте, в Иркутской области приведет к потере налоговых поступлений в размере 9,4 млрд рублей, что может создать проблемы для проекта развития города. Об этом сообщил в среду глава Дагестана Сергей Меликов на совещании по развитию туризма, которое провел президент России Владимир Путин.

"С налогового учета в городе Дербенте снялся наш основной плательщик налога на доходы физических лиц. В результате у нас образовались выпадающие доходы консолидированного бюджета Республики Дагестан в сумме 9,4 млрд рублей. Данные средства были единственным источником финансирования мероприятий по комплексному развитию Дербента, и в условиях ограниченных возможностей республиканского бюджета сложившаяся ситуация может привести к возникновению риска невыполнения в полном объеме <...> мероприятий по развитию города", - сказал Меликов.

В свою очередь член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Дагестана Сулейман Керимов подтвердил, что теперь налоги будут перечислять в Иркутскую область. "Доходы мы перевели в Иркутскую область", - сказал Керимов, отвечая на вопрос Путина о переводе налогов.

Ранее бизнес-структуры, связанные с Керимовым, были зарегистрированы в Дагестане.