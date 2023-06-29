РСПП сообщил о незначительном ухудшении делового климата в России в июне

Почти половина опрошенных компаний - 47% - сообщила, что цены закупки продолжили расти

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Состояние делового климата в России в июне незначительно изменилось в худшую сторону по сравнению с маем, свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Так, значение личных оценок делового климата в июне составило 45,1 пункта. Инвестиционные проекты вели 60,5% компаний, принявших участие в опросе. Большинство предприятий - 71,4% - осуществляли свои инвестиционные программы без каких-либо корректировок графика и бюджета, отметили в РСПП.

Сводный индекс деловой среды РСПП в июне снизился на 0,4 пункта и составил 48,1 пункта. Сильнее всего изменился индекс B2B, который первые с октября 2022 года пересек пограничную отметку 50 пунктов и вырос с 47,5 до 51,5 пункта, а также индекс личных оценок состояния делового климата. Он снизился с 51,4 до 45,1 пункта.

"Количество новых заказов стало больше у 36,1% компаний; прежним оно осталось у 55,4% предприятий", - добавили в РСПП. В положительную сторону изменилось значение индикатора "выполнение обязательств со стороны контрагентов" - оно выросло на 6,6 пункта до 46,5 пункта.

Индекс рынка производимой продукции вырос в июне на 1 пункт - до 49,7 пункта. Почти половина опрошенных компаний - 47% - сообщила, что цены закупки продолжили расти. В прошлом месяце доля таких ответов была на 10 п. п. выше. Отмечается, что начиная с декабря 2022 года тренд показателей спроса - и в отрасли, и на продукцию компаний - устойчиво-положительный.

Снижение на два пункта показал индекс логистики, который составил 44,5 пункта.