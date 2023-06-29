В Чехии в санкционный список внесли предпринимателей Владимира и Феликса Евтушенко

Министр иностранных дел республики Ян Липавский отметил, что Прага будет предлагать включить этих двух бизнесменов в санкционный список Евросоюза

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии включило в национальный санкционный список российских предпринимателей Владимира и Феликса Евтушенко. Об этом в среду вечером сообщил министр иностранных дел республики Ян Липавский на пресс-конференции по итогам заседания кабмина, которую транслировало Чешское телевидение.

"Правительство приняло решение включить в [чешский национальный] санкционный список дальнейших двух [человек]. Речь идет о Владимире Петровиче Евтушенко и Феликсе Владимировиче Евтушенко. Одновременно мы будем предлагать включить эти два имени в санкционный список Евросоюза", - сказал глава МИД.

Владимир Евтушенко, как сказал министр, является крупным российским предпринимателем, который вместе с сыном Феликсом обеспечивает значительные финансовые поступления правительству РФ. Ранее, как уточнил Липавский, он неоднократно находился на территории Чехии.

Глава МИД проинформировал, что ведется межведомственная работа по поиску лиц, которые расширят национальный санкционный список Чехии.

26 апреля стало известно, что в национальный санкционный список Чехии внесли Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он стал первым его фигурантом и был включен в него, как проинформировало информационное агентство ЧТК, за поддержку действий РФ на Украине.