В Конгрессе спрогнозировали рост госдолга США к 2053 году до 181% ВВП

В докладе Бюджетного управления отмечается, что расходы по займам в масштабах всей экономики возрастут и это приведет к сокращению частных инвестиций

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Совокупный государственный долг Соединенных Штатов достигнет 181% ВВП в 2053 году, при этом федеральная задолженность в виде находящихся у населения ценных бумаг в ближайшие 10 лет составит 115% ВВП. Такие данные приводятся в опубликованном в среду докладе Бюджетного управления Конгресса. Это федеральное учреждение в составе законодательного органа, которое предоставляет Конгрессу экономическую информацию, оценки и прогнозы.

При этом еще в феврале управление прогнозировало, что объем госдолга к 2053 году достигнет 195% ВВП. В докладе поясняется, что эксперты решили сократить ожидаемый показатель в связи с достигнутой администрацией президента США демократа Джо Байдена и республиканцами договоренностью о повышении потолка госдолга до 2025 года и снижении бюджетных расходов.

По прогнозам управления, дефицит бюджета США в течение следующих 30 лет значительно превысит средний показатель 1993-2022 годов в 3,7% ВВП, достигнув 6,4% ВВП в 2033 году и 10% ВВП в 2053 году. До 2053 года уровень дефицита бюджета будет находиться в районе 7,3% ВВП - более чем в два раза больше, чем в среднем за последние полвека. В этом году, как ожидается, дефицит бюджета составит 5,8% ВВП. Задолженность в виде находящихся у населения ценных бумаг достигнет 98% ВВП в этом году, а в 2029 году составит рекордные 107% ВВП.

Авторы документа считают, что расходы на выплату процентов по облигациям, системы соцобеспечения и программы здравоохранения будут продолжать расти, в то время как доходы останутся практически неизменными, в районе 18-19% ВВП и продолжат снижаться до 2026 года. Кроме того, как ожидается, ставки индивидуального подоходного налога вернутся к более высоким уровням после 2025 года, когда истечет срок действия налоговых сокращений, принятых еще предыдущей администрацией республиканца Дональда Трампа в 2017 году. Законодатели от обеих партий обязались сохранить все или часть этих налоговых сокращений, при этом Байден намерен оставить их только для американских семей, зарабатывающих менее $400 тыс. в год. Такие шаги приведут к увеличению отношения долга к ВВП, подчеркивается в докладе управления.

"Расходы по займам в масштабах всей экономики возрастут, что приведет к сокращению частных инвестиций", - считают авторы работы. Более того, отмечают они, высокие расходы по процентам, выплачиваемым зарубежным держателям облигаций, снизят международный доход США.