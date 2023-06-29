Россия и Белоруссия могут создать совместную стратегию развития искусственного интеллекта

В итоговом документе 10-го форума регионов РФ и республики отмечается, что должно быть предусмотрено закрепление задач и приоритетных мер по решению актуальных проблем этики использования и функционирования ИИ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Совет Федерации и Совет Республики Национального собрания Белоруссии предлагают разработать стратегию развития искусственного интеллекта в Союзном государстве. Об этом говорится в итоговом документе 10-го форума регионов России и Белоруссии (есть в распоряжении ТАСС).

Форум прошел в Уфе с 26 по 28 июня. На пленарном заседании итоговый документ был принят участниками форума за основу.

"Рекомендовать Совету министров Союзного государства рассмотреть возможность разработки во взаимодействии с правительством РФ и правительством Республики Беларусь стратегии развития искусственного интеллекта в Союзном государстве, предусматривая в том числе закрепление задач и приоритетных мер по решению актуальных проблем этики использования и функционирования искусственного интеллекта", - говорится в документе.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко ранее на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" заявил, что кабмин ведет активную работу по корректировке стратегии развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что за последние три года российский рынок ИИ вырос почти вдвое, а процент внедрения в отдельных отраслях доходит до 20. По ожиданиям правительства, к 2025 году более половины всех отечественных предприятий будут применять решения искусственного интеллекта в своей деятельности, добавил вице-премьер.