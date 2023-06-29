ОДК планирует ежегодно производить более 100 двигателей семейства ТВ7-117 к 2030 году

Генеральный конструктор предприятия Всеволод Елисеев рассказал, что также планируется изготавливать силовые установки для пула подменных двигателей и ремонтного фонда

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более ста двигателей семейства ТВ7-117 для самолетов и вертолетов планирует производить "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") к 2030 году, заявил в интервью ТАСС генеральный конструктор предприятия Всеволод Елисеев.

"В последующие годы в среднем запланированы поставки по 50 комплектов двигателей - к 2026-2027 году. Соответственно, к 2030 году - более 100 двигателей", - сказал он.

По словам Елисеева, помимо двигателей для непосредственной установки на самолеты и вертолеты планируется изготавливать силовые установки для пула подменных двигателей и ремонтного фонда.

Базовый двигатель ТВ7-117 был разработан еще в 1990-е годы. За эти более чем 30 лет он прошел значительные доработки и продолжает совершенствоваться до сих пор. Сегодня ТВ7-117 - это целое семейство двигателей для самолетов и вертолетов. Силовые установки изготавливаются с применением современных материалов, сплавов и покрытий и включают в себя все последние достижения мирового двигателестроения. Последние модификации двигателя спроектированы с применением цифрового двойника, что позволило снизить затраты на испытания.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:30 мск.