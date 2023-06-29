Госорганы и организации Белоруссии обязали закупать автомобили производства "Белджи"

Согласно закону, установлен максимальный размер стоимости закупаемых служебных машин в зависимости от должностей

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предписывающий государственным органам и организациям закупать в качестве служебных и специальных легковых автомобилей машины, произведенные в республике на совместном белорусско-китайском предприятии "Белджи". Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

"В целях совершенствования правового регулирования вопросов приобретения и использования транспортных средств <...> установить, что <...> государственными юридическими лицами, хозяйственными обществами, банками, сельскохозяйственными организациями, а также унитарными предприятиями, учредителями которых выступают организации с долей государства более 50%, для использования в качестве служебных и специальных легковых автомобилей <...> осуществляется закупка легковых автомобилей отечественного производителя у совместного закрытого акционерного общества "Белджи" или сбытовых организаций <...> с применением процедуры закупки из одного источника", - говорится в законе.

При этом "с учетом специфики деятельности и особенностей выполняемых задач" допускается закупка легковых автомобилей иностранного производства Службой безопасности президента Белоруссии, органами системы обеспечения национальной безопасности, финансовых расследований, Комитетом государственного контроля. Приобретение этими структурами иностранных автомобилей требует согласования с государственным секретариатом Совета безопасности республики. Без согласования разрешается закупка для служебных нужд иностранных легковушек сельско- и лесохозяйственным госорганизациями, "а также по решению президента Республики Беларусь - иными государственными органами и организациями".

Закон также устанавливает максимальный размер стоимости закупаемых служебных автомобилей в зависимости от должностей лиц, для использования которыми предназначены машины. В частности, для руководителей госорганов он составляет 3 430 базовых величин, или около 3,6 млн рублей по текущему курсу Нацбанка Белоруссии, для заместителей руководителей - 2,2 тыс. базовых величин, или около 2,3 млн рублей. Служебные легковые машины руководителей поселковых и сельских исполнительных комитетов не должны стоить более 1 465 базовых величин, или около 1,54 млн рублей.

Основные положения указа вступят в силу через три месяца после опубликования.

Завод "Белджи" открылся в ноябре 2017 года в Минской области. Его проектная мощность позволяют выпускать до 60 тыс. автомобилей в год.