ОДК планирует в 2024 году поставить шесть серийных двигателей для самолета Ил-114-300

Генеральный конструктор предприятия Всеволод Елисеев сообщил, что два из них сейчас уже "на крыле"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предприятие "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") в следующем году планирует начать серийное производство двигателей ТВ7-117Ст-01 и поставить шесть двигателей для самолета Ил-114-300. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный конструктор предприятия Всеволод Елисеев.

По его словам, новейший региональный самолет Ил-114-300 с двигателями ТВ7-117СТ-01 в настоящее время готовится к прохождению летных и сертификационных испытаний. К программе сертификационных полетов планируется подключить три самолета, и "ОДК-Климов" планирует поставить шесть двигателей для обеспечения этих полетов в этом году.

"Два двигателя сейчас уже "на крыле", остальные двигатели находятся на доработках после первого этапа испытаний. Также запланирован предсерийный выпуск на три самолета. В 2024 году начиная с первого квартала мы планируем поставить еще минимум шесть двигателей уже в серийном облике для обеспечения программы Ил-114-300", - рассказал Елисеев о планах производства.

Ил-114-300 - разрабатываемый турбовинтовой самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Изначально Ил-114 был разработан в восьмидесятые годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Работы по глубокомодернизированному самолету Ил-114-300 были открыты в 2015 году. Планом поставок Ил-114-300 до 2030 года предусмотрена поставка до 100 самолетов. 13 января 2018 года главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов сообщал в интервью ТАСС, что на программу производства самолета в РФ до 2025 года планируется выделить из бюджета около 50 млрд рублей. Самолет совершил первый полет в Жуковском 16 декабря 2020 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:30 мск.