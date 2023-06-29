ОДК передаст двигатели для испытаний самолета "Ладога" до конца года

Генеральный конструктор предприятия Всеволод Елисеев сообщил, что второй борт планируют закомплектовать весной 2024 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Силовые установки ТВ7-117СТ-02 для начала испытаний пассажирского самолета "Ладога" будут переданы в декабре этого года, двигатели для второго самолета передадут весной 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Всеволод Елисеев.

"В этом году, в начале второго полугодия мы планируем изготовить стендовые образцы для начала испытаний и в декабре 2023 года поставить две силовые установки для монтажа и подготовки первого борта "Ладога" к началу летных испытаний. Второй борт планируем закомплектовать весной 2024 года. Дальше заказаны еще три дополнительных двигателя для обеспечения сертификации самолета", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом, предприятие планирует поставить семь силовых установок по программе "Ладога" для летных испытаний, провести комплекс сертификационных работ по двигателю и перейти к началу серийного производства.

"По предварительным планам, с 2027 года предполагаются поставки от 10 самолетов "Ладога" в год. Соответственно, с 2025 года мы будем готовы к началу производства до 25 двигателей модификации ТВ7-117СТ-02", - сказал Елисеев.

О "Ладоге"

Опытно-конструкторские работы по ТВРС-44 "Ладога" стартовали в 2021 году. К концу 2022 года был утвержден облик воздушного судна и завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации. Осуществляется постройка опытных образцов самолета для проведения летных испытаний и испытаний на прочность, а также построен полноразмерный макет самолета.

Поставка двигателей для первого летного образца ТВРС-44 намечена на конец 2023 года. Исходя из этого срока, первый полет должен состояться весной 2024 года.

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) формирует производственные мощности в городе Арамиль (Свердловская область), рассчитанные на выпуск до 25 самолетов "Ладога" ежегодно начиная с 2026 года. Кроме того, исходя из оценки спроса на самолеты ТВРС-44, рассматривается возможность увеличения темпа производства до 50 самолетов ежегодно.

Самолет "Ладога" предназначен для выполнения пассажирских, грузовых и грузопассажирских перевозок на региональных авиалиниях. Для его производства сформирована кооперация, в которую входит и Смоленский авиационный завод (он отвечает за кессон крыла, окончательную сборку крыла). ТВРС-44 "Ладога" создается в рамках контракта с Минпромторгом РФ.

Как отмечается в материалах кабмина, "Ладога" имеет оптимальное сочетание характеристик скорости и дальности полета, взлетно-посадочных характеристик, обеспечивая при этом строгое выполнение экологических требований, высокий уровень комфорта для пассажиров и удобство для экипажа.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:30 мск.