Иркутский завод гусеничной техники планирует выпускать до 400 деталей в год

К 2028 году на предприятии рассчитывают расширить ассортимент

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Иркутский завод гусеничной техники (ИЗГТ), который в 2024 году намерен начать строительство первого за Уралом завода трансмиссий и редукторов, планирует выпускать к 2025 году до 300-400 штук этой продукции в год, а к 2028 году расширить ассортимент. Об этом сообщила в четверг ТАСС министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

"Иркутский завод гусеничной техники уже сейчас выпускает трансмиссии и редукторы, предназначенные для собственной гусеничной спецтехники - вездеходов и снегоболотоходов. <...> В планах предприятия увеличить выпуск трансмиссий к 2025 году до 300-400 штук в год. К 2028 году руководство предприятия намерено расширить линейку и выпускать несколько видов редукторов и несколько видов трансмиссий, соответственно вырастут объемы производства", - сообщила министр.

Чтобы расширить производство трансмиссий и редукторов и выделить их в отдельный завод, на ИЗГТ необходимо провести модернизацию. До конца 2025 года предприятие планирует направить на эти цели 1,25 млрд рублей. Модернизация будет включать покупку нового оборудования, автоматизацию процессов, разработку и внедрение новых технологий. Будет создано около 100 новых рабочих мест. Проект направлен на импортозамещение. Сейчас в России за Уралом нет производств трансмиссий и редукторов. Строительство иркутского завода планируется начать в 2024 году.

Иркутский завод гусеничной техники находится в городе Ангарске. В год предприятие выпускает до 150 гусеничных вездеходов. Соглашение о строительстве завода трансмиссий и редукторов на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ИЗГТ Александр Горин.