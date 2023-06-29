Для работников Улан-Удэнского авиазавода планируют построить арендное жилье на 300 квартир

Дома предполагается возвести на территории площадью 1,2 га в микрорайоне Загорск

УЛАН-УДЭ, 29 июня. /ТАСС/. Пилотный проект строительства арендного жилья реализуют в Бурятии с участием "ДОМ.РФ". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального Минстроя со ссылкой на зампреда республиканского правительства Евгения Луковникова.

"Республика входит в программу строительства арендного жилья. На прошлой неделе состоялась встреча с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Послушали все доводы и предложения, которые будут влиять на реализацию этой программы. Глава Бурятии [Алексей Цыденов] принял решение зайти в строительство арендного жилья в объеме 300 квартир", - приводит пресс-служба слова Луковникова.

Жилье планируется возвести на 1,2 га в микрорайоне Загорск, рядом с Улан-Удэнским авиационным заводом. Квартиры будут предназначены для специалистов, привлекаемых на предприятие из других регионов. "Квартиры будут обеспечены всей необходимой мебелью. Стоимость такого жилья для арендатора составит порядка 10 тыс. рублей", - добавил Луковников.

В Минстрое региона пояснили, что низкая стоимость будет обеспечена условиями программы: на оплату аренды квартиры выделят субсидии из федерального и республиканского бюджетов, оставшуюся часть оплатит арендатор.