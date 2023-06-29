В Иркутской области отметили снижение объема нелегальных рубок леса почти вдвое

Незаконная заготовка древесины сократилась до 22 тыс. куб. м, сообщили в правительстве региона

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Объем незаконных вырубок древесины в Иркутской области за последние полгода сократился почти вдвое - до 22 тыс. куб. м по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области в первом полугодии 2023 года удалось существенно сократить незаконную заготовку древесины. Объемы снизились вполовину: с 40,2 тыс. куб. м за аналогичный период 2022 года до 22 тыс. куб. м в 2023 году", - говорится в сообщении.

Нанесенный лесному фонду ущерб от действий "черных лесорубов" также сократился почти вдвое по сравнению с первым полугодием 2022 года - с 419,8 млн рублей до 212 млн рублей.

Со ссылкой на осуществляющего полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Павла Кирдяпкина пресс-служба уточнила, что добиться снижения объема нелегальных рубок удалось за счет ежедневного наземного патрулирования лесов, регулярного проведения рейдов, эффективного межведомственного взаимодействия. Часть незаконных рубок удается обнаружить с помощью непрерывного космомониторинга.