Австралия снова продлила действие антироссийских санкций

В обновленный список вошли более 50 россиян

СИДНЕЙ, 29 июня. /ТАСС/. Австралия продлила действие антироссийских санкций, введенных после воссоединения РФ с Крымом в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили в МВД страны в четверг.

В ведомстве пояснили, что действие "санкций в отношении ряда российских граждан и предприятий продлено на фоне ситуации на Украине". В обновленный список вошли более 50 россиян, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, член данного комитета Елена Мизулина, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель крымского Госсовета Владимир Константинов.

Также продлены санкции, введенные Австралией в отношении российских граждан и предприятий в 2017 году, в том числе в отношении некоторых банков и предприятий нефтегазовой, финансовой и оборонной сфер.

Санкции, действие которых было продлено с 22 июня 2023 года на неопределенный срок, предусматривают ограничения на экспорт вооружений, ограничения в доступе находящихся во владении государства российских банков к рынкам капитала Австралии, запрет экспорта товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти в РФ.

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений 25 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ. Власти страны полностью прекратили торговые отношения с Российской Федерацией, заморозили активы оказавшихся в черном списке лиц и запретили национальным организациям вести дела с подпавшими под санкции компаниями.

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