В Казахстане заявили о возобновлении регулярных авиарейсов между Астаной и Уфой

Перевозки будут осуществлять с частотой два рейса в неделю на самолетах типа Sukhoi Superjet

АСТАНА, 29 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с 25 июля планирует возобновить регулярные пассажирские полеты по маршруту Астана - Уфа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов комитетом гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития проработан вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Башкортостаном. Так, авиакомпания Red Wings с 25 июля 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Астана - Уфа", - говорится в сообщении.

Перевозки будут выполняться с частотой два рейса в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах типа Sukhoi Superjet.

"Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами", - отметили в ведомстве.

Авиакомпания уже выполняла рейсы по этому маршруту, однако они были прекращены в связи с пандемией коронавируса.