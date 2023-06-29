Рубль слабеет к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов составлял 86,65 рубля, евро - 94,47 рубля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг умеренно снижается к основным валютам, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 07:20 мск, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов рос на 28 копеек - до 86,65 рубля, евро составлял 94,47 рубля (+16,25 копейки). В то же время юань рос на 2,2 копейки - до 11,921 рубля.

На открытии торгов курс доллара снизился на 13,25 копейки и составил 86,24 рубля. Курс евро снизился на 62,75 копейки и составил 93,68 рубля. В свою очередь курс юаня практически не изменился и составил 11,9 рубля (+0,1 копейки).