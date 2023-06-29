СМИ: в Японии собрали налогов на самую большую сумму за послевоенный период

Показатель превысил $492 млрд, передает The Asahi Shimbun со ссылкой на предварительные расчеты финансовых служб

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Японские власти в 2022 финансовом году (завершился 31 марта 2023 года) собрали налогов на самую большую в истории сумму, превысившую 71 трлн иен (более $492 млрд). Это почти на 4 трлн иен (примерно $28 млрд) больше показателя предыдущего года, сообщила в четверг газета The Asahi Shimbun со ссылкой на предварительные расчеты финансовых служб.

Рост налоговых поступлений связан с оживлением экономики после завершения пандемии и вызванным этим повышением доходов частного бизнеса, а также зарплат. Сказалось также увеличение цен на фоне подорожания импортных энергоносителей и продовольствия. Это привело к росту сбора потребительского налога, который взимается с операций купли-продажи.

Повышение таких поступлений не решает пока проблемы хронического дефицита государственного бюджета. В 2022 финансовом году его сумма составила примерно 5,6% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Дефицит покрывается за счет продажи правительственных облигаций. Сумма складывающегося в результате государственного долга уже в 2,5 раза превышает японский ВВП.

Сумма собранных налогов публикуется ежегодно весь послевоенный период.