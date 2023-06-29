Двигатель ТВ7-117 для самолета "Ладога" получит сертификат типа в 2024 году

Работы ведутся на базе предприятия "ОДК-Климов"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Двигатель ТВ7-117СТ-02 для пассажирского самолета "Ладога" получит сертификат типа в 2024 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Всеволод Елисеев.

"В 2022 году был получен сертификат на двигатель ТВ7-117СТ-01, предназначенный для самолета Ил-114-300. Также мы планируем получить в следующем году сертификат типа на двигатель ТВ7-117СТ-02 - двигатель для самолета "Ладога", - сказал он.

Работы по двигателю ведутся на базе Санкт-Петербургского предприятия "ОДК-Климов", компания получила техзадание на создание двигателя для самолета ТВРС-44 "Ладога" летом 2021 года.

О "Ладоге"

Опытно-конструкторские работы по ТВРС-44 "Ладога" стартовали в 2021 году. К концу 2022 года был утвержден облик воздушного судна и завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации. Осуществляется постройка опытных образцов самолета для проведения летных испытаний и испытаний на прочность, а также построен полноразмерный макет самолета.

Поставка двигателей для первого летного образца ТВРС-44 намечена на конец 2023 года. Исходя из этого срока, первый полет должен состояться весной 2024 года.

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) формирует производственные мощности в г. Арамиль (Свердловская область), рассчитанные на выпуск до 25 самолетов "Ладога" ежегодно начиная с 2026 года. Кроме того, исходя из оценки спроса на самолеты ТВРС-44, рассматривается возможность увеличения темпа производства до 50 самолетов ежегодно.

Самолет "Ладога" предназначен для выполнения пассажирских, грузовых и грузопассажирских перевозок на региональных авиалиниях. Для его производства сформирована кооперация, в которую входит и Смоленский авиационный завод (он отвечает за кессон крыла, окончательную сборку крыла). ТВРС-44 "Ладога" создается в рамках контракта с Минпромторгом РФ.

Как отмечается в материалах кабмина, "Ладога" имеет оптимальное сочетание характеристик скорости и дальности полета, взлетно-посадочных характеристик, обеспечивая при этом строгое выполнение экологических требований, высокий уровень комфорта для пассажиров и удобство для экипажа.