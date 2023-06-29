Количество субъектов малого и среднего бизнеса в России за три года выросло на 4,5%

Согласно исследованию "Контур. Торгов", в РФ насчитывается до 6,3 млн таких организаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства с 2020 по 2023 год выросло в России на 4,5%, компании ожидают увеличения числа торгов в государственных закупках. Об этом говорится в исследовании "Контур. Торгов", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"За три последних года начиная с 10 июня 2020 года количество субъектов МСП увеличилось на 4,5% - до 6 307 055 организаций. Количество компаний растет. Бизнес ждет, что государство поддержит его и даст возможность заработать. То есть увеличит количество торгов для них", - приводятся в исследовании слова эксперта "Контур. Торгов" Василия Данильчика.

В свою очередь, сумма завершенных торгов, в которых приняли участие субъекты МСП, по 44-ФЗ (регулирует госзакупки) с 2020 по 2022 год увеличилась с 1,35 до 1,69 трлн рублей. Доля МСП в общей сумме торгов выросла с 2020-го по 2022 год на 2% - до 37%.

По ФЗ-223 (регулирует закупки для отдельных юридических лиц) сумма завершенных торгов выросла в то же время с 1,88 трлн до 2,16 трлн рублей. Доля закупок для МСП также показала рост. "В текущем году для малого и среднего бизнеса по 44-ФЗ заказчики провели торги более чем на 760 млрд рублей, по 223-ФЗ - на 840 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

Государственные закупки по № 44-ФЗ - это закупки товаров, работ или услуг, осуществляющиеся за бюджетные средства, при которых отбор лучшего предложения осуществляется на конкурсной основе.

Закупки по № 223-ФЗ - это закупки товаров, работ или услуг, при которых отбор лучшего предложения осуществляется на конкурсной основе. Законом определены только рамки, в пределах которых заказчик может устанавливать свои правила. Заказчиками в таких закупках выступают госкомпании, субъекты естественных монополий, госкорпорации, в которых доля участия государства 50% и другие.

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