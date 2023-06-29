29 июня, 05:23

Генконструктор "ОДК-Климов" рассказал об интересе инозаказчиков к двигателю ТВ7-117

По словам Всеволода Елисеева, уже сейчас можно говорить о планах по применению российского двигателя на иностранных самолетах и вертолетах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Иностранные заказчики заинтересованы в российском авиационном двигателе ТВ7-117 для установки на их самолеты и вертолеты, идут переговоры. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Всеволод Елисеев.

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По его словам, уже сейчас можно говорить о вполне реальных планах по применению российского двигателя на иностранных самолетах и вертолетах. Инозаказчики заинтересованы в этой силовой установке.

"Обсуждаем с возможными заказчиками применение данной силовой установки на их самолетах и вертолетах. Сейчас после ковида возобновились переговоры", - отметил Елисеев.

Базовый двигатель ТВ7-117 был разработан еще в 1990-е годы. За эти более чем 30 лет он прошел значительные доработки и продолжает совершенствоваться до сих пор. Сейчас ТВ7-117 - это целое семейство двигателей для самолетов и вертолетов. Силовые установки изготавливаются с применением современных материалов, сплавов и покрытий и включают в себя все последние достижения мирового двигателестроения. Последние модификации двигателя спроектированы с применением цифрового двойника, что позволило снизить затраты на испытания. 

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