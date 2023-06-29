В Приморье ввести в эксплуатацию Артемовскую ТЭЦ-2 планируют в 2026 году

Теплоэлектроцентраль будет работать на природном газе

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Новую Артемовскую ТЭЦ-2 планируется ввести в эксплуатацию в Приморье в 2026 году, сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Новую Артемовскую ТЭЦ-2 планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, она будет работать на природном газе и обеспечивать тепло- и электроэнергией жителей и объекты в Артемовском городском округе. Проект будет реализован ПАО "Русгидро", - сообщила пресс-служба.

Уточняется, что Приморские электрические сети (филиал ДРСК, входит в группу "Русгидро") в рамках договора на технологическое присоединение завершили строительство подстанции "Генерация" для электроснабжения строительной площадки нового объекта. Сейчас энергетики проводят работы по подготовке подстанции к сдаче в эксплуатацию.

В среду на Восточном нефтегазовом форуме заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко сообщила журналистам, что Приморье - энергодефицитный регион. На фоне развития промышленности, реализации таких крупных проектов как Находкинский завод минеральных удобрений и Приморский металлургический завод идет большое потребление энергии. По словам Пархоменко, новая ТЭЦ должна заменить выводимые мощности, которые были построены в 1936 году.