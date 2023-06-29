Объемы производства Toyota в мае выросли на 33,4% и оказались рекордными

В компании отметили, что мировые продажи автоконцерна в мае увеличились до 838,4 тыс. единиц

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Объемы производства ведущего японского концерна Toyota в мае составили 847 тыс. автомобилей, что на 33,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в распространенном в четверг отчете компании.

При этом майские показатели выпуска оказались рекордными для этого месяца за всю историю корпорации. Мировые продажи автоконцерна в мае также увеличились на 10,1% до 838,4 тыс. единиц.

В прошлом году Toyota вместе с ее дочерними компаниями Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продажам автомобилей в мире, реализовав 10,48 млн автомобилей.